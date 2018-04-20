Физики из УрФУ выращивают клубнику круглый год

Ягоду растят на специальной ферме под искусственным солнцем

Свежие ягоды круглый год — дело техники. Клубничную грядку под искусственным солнцем создали двое ученых-физиков. Чтобы лучше росло, им пришлось научиться еще и химичить — вывести свою формулу раствора, которым питаются растения. Благодаря правильно подобранному освещению и подкормке по вкусу комнатные ягоды ничем не отличаются от тех, что растут на грядках под летним солнцем. Цена на агрономический изыск, правда, высокая. Но даже за такие деньги уральцы готовы выстраиваться за клубникой в очередь. Свою идею молодые ученые тоже взрастили и начали производить такие садовые установки на продажу. При этом они уверяют: справиться с этим комнатным огородом сможет любой человек, даже без опыта. Здесь всё автоматизировано. Да и на обслуживание требуется лишь два часа в день. Все параметры уже заложены в программу. Методом проб и ошибок изобретатели выяснили, что больше всего любит клубника: подобрали оптимальные условия освещенности, влажности и уровня углекислого газа. Спрос на установку растет не хуже, чем на клубнику. Круглогодичным огородом, которому не страшны ни снег, ни дождь, уже заинтересовались предприниматели Дальнего Востока.

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Физики из УрФУ выращивают клубнику круглый год