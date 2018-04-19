Жители дома на Уктусской заблокировали подъезд к детскому саду

Палки в колеса в этом дворе вставляют приезжим. Так местные борются за места на парковке, которые занимают родители дошколят. Они подвозят детей к соседнему детскому саду. И очень не рады такому «гостеприимству». Дорожный конфликт вокруг детского сада разгорелся еще в прошлом году. Жильцы одного из домов решили проблему радикально — установили забор. Тогда родители нашли второй подъезд к садику, но и там им оказались не рады. Добираться до групп приходится словно по минному полю — жалуются горожане. На полосу препятствий родители пожаловались в администрацию. Чиновники обязали местных открыть проход и проезд к зданию детского сада. Но жителей такое решение не устраивает. Говорят, забор — вынужденная мера. Ведь иначе во дворе образуются настоящие пробки. В управляющей компании встали на сторону жителей. Мол, приезжие нарушают права проживающих. Но чтобы учесть интересы тех и других, коммунальщики собираются обратиться в администрацию района. Жильцы же готовы биться до последнего. И сдавать оборону не намерены — сегодня вечером они поставили во дворе новые заграждения. И уже обратились в прокуратуру, чтобы отстоять право на территорию. Правда, похоже, сперва им придется победить не чиновников, а раскол среди соседей. Ведь часть из них встала на сторону приезжих.