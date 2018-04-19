В Екатеринбургском метро появились новые металлодетекторы

Новенькая рамка подает сигнал о том, что готова работать. Ее установили в помощь уже имеющемуся металлоискателю, чтобы на станции метро горожане попадали быстрее. Теперь арки не просто звенят, но и показывают — где примерно скрывается опасность: в кармане брюк, в сумке или на уровне ботинок. Об этом растрезвонят 18 датчиков. И тщательный осмотр проводить не придется. По словам работников подземки, очереди из пассажиров на входе вскоре исчезнут. Ведь сейчас в часы пик перед единственной рамкой выстраивается толпа, что тоже небезопасно. Двойное сканирование сэкономит горожанам время и сбережет нервы. Правда, проверять всех, на кого среагируют металлодетекторы, персонал по-прежнему не будет. Одному специалисту, который дежурит на станции, это просто не под силу. Впрочем, служба безопасности сама как рентген — пока пользуется секретными приемами наблюдения — и ждет подкрепления. Впрочем, досмотрщиков вскоре станет больше. В преддверие Чемпионата мира по футболу службы безопасности метро переходят на усиленный режим. Ведь загруженность подземки увеличится в разы.