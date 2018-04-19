В Березовском сотрудник автомойки задавил двух коллег

Это как удар в спину. Такого поворота событий на автомойке не ожидали. Ее сотрудницы, стоявшие во дворе, вдруг оказались под колесами машины. Из закрытого бокса на них внезапно вылетел Мерседес. Валентине повезло — она смогла выбраться из-под машины, отделавшись ушибами, ссадинами и шоком. А вот ее коллега Наталья, администратор мойки, получила открытую рану живота и скончалась в больнице. По роковому стечению обстоятельств, женщину задавил коллега – тоже сотрудник автомойки. Парень уверяет, что сделал это не намеренно — он лишь хотел переставить автомобиль, но перепутал педали. У Сергея нет водительских прав. Поэтому, рассказывает автомойщик, он не понял, что двигатель машины не был заглушен. Ее хозяин оставил ключи в салоне и ушел по делам. Если бы владелец Мерседеса забрал ключи — или хотя бы отдал их администраторам — трагедии бы не случилось, уверена мама Сергея. У нее вопросы к инструкции по охране труда на мойке. Ответы на эти вопросы сейчас будут искать следователи. Пока же Сергей и его семья пытаются помочь родственникам погибшей. Они предложили семье 2 тысячи рублей на похороны, но не отказалась.