Учебная тревога: спасатели МЧС тушили поле в Кедровке

Первыми в бой с огнем вступают не пожарные, а лесничие. Авангард «зеленой» охраны находит горячую точку и решает, кого звать на помощь. Ожидая подкрепления, огнеборцы делают минерализованную полосу и тушат траву из ранцевых огнетушителей. Сегодня пожарная тревога — учебная. По легенде, в километре от поселка загорелся лес. Из-за сильного ветра воображаемое пламя быстро распространяется. Будто реальный огонь, его тушат спасатели и все ведомства, отвечающие за ликвидацию природных возгораний и эвакуацию жителей. К лету спасатели готовятся уже весной. На этой неделе была открыта жаркая статистика — зафиксирован первый природный пожар под Ивделем. То ли еще будет: по опыту МЧС, в теплое время года, в среднем, выгорают тысячи гектаров леса. В 80% случаев причиной пожара является человек. Пока спасатели принимают огонь на себя, жители поселка покидают дома. Пункт сбора — местная школа. Здесь мирное население получает свежую информацию и, если надо, медицинскую помощь. Пока жители переезжают в соседнюю Шиловку, спасатели подводят итоги учений. На этот раз тренировка прошла на четверку, а значит еще есть, над чем работать. В условиях реального пожара ошибок быть не может.