Свердловская прокуратура требует закрыть семь торговых центров в Екатеринбурге

Надзорное ведомство не устраивает состояние их систем пожарной безопасности

Если замечания не устранят, работу проблемных магазинов могут быть приостановить через суд. Претензии к торговым центрам у прокуратуры появились во время тотальных проверок, которые устроили после пожара в Кемерове. Названия магазинов работники ведомства приводить отказываются. Но открытая статистика выявленных нарушений указывает на центры на Сулимова, 8 марта, дублере Сибирского тракта и Малышева. В каждом ревизоры нашли несколько десятков недочетов! Администрациям уже направлены требования навести порядок. В качестве обеспечительной меры прокуратура предлагает приостановку деятельности учреждений.

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