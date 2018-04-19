Свердловская прокуратура требует закрыть семь торговых центров в Екатеринбурге

Если замечания не устранят, работу проблемных магазинов могут быть приостановить через суд. Претензии к торговым центрам у прокуратуры появились во время тотальных проверок, которые устроили после пожара в Кемерове. Названия магазинов работники ведомства приводить отказываются. Но открытая статистика выявленных нарушений указывает на центры на Сулимова, 8 марта, дублере Сибирского тракта и Малышева. В каждом ревизоры нашли несколько десятков недочетов! Администрациям уже направлены требования навести порядок. В качестве обеспечительной меры прокуратура предлагает приостановку деятельности учреждений.