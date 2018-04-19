Рисунки художницы из Екатеринбурга появятся на открытках к Чемпионату мира по футболу

Марианна Федорова выиграла в конкурсе ФИФА

Помимо знакомых горожанам видов Екатеринбурга, на открытках будут и достопримечательности других городов, принимающих Чемпионат Мира по футболу. Наброски уральского города у Марианны были готовы давно, а вот виды Казани, Ростова-на-Дону и других столиц Мундиаля из-за недостатка времени пришлось срисовывать с фотографий. Сама художница работой осталась довольна. Признается, хотела создать такие открытки, которые захотелось бы купить самой.

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Рисунки художницы из Екатеринбурга появятся на открытках к Чемпионату мира по футболу