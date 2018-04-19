Испытание кипятком: батареи екатеринбуржцев проверят температурным максимумом

Подобную проверку для магистральных сетей энергетики устраивают раз в пять лет, чтобы проверить их прочность. Во вторник на Ново-Свердловской ТЭЦ воду нагреют до сотни с лишним градусов. По пути в квартиры она немного остынет, но все равно будет на четверть выше обычного. Из-за испытаний в жилом фонде отопление отключать не будут, но в социальных объектах — больницах, школах и садиках — оно пропадет — это делается ради безопасности горожан. Отмечу, что проверки коснутся не всего города, а только 40% потребителей — жителей Октябрьского, Кировского, Чкаловского и Ленинского районов.