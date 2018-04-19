Екатеринбургский уфолог собирается открыть в уральской столице Музей Космоса

Космос у Алексей пока умещается в одной коробке. Здесь и редкие издания о Байконуре, и раритетные открытки с портретами тех, кто дотянулся до звезд. Все это коллекционер мечтает сделать экспонатами нового музея, который пока есть только в мечтах. О Космосе Алексей грезит с детства. Он там не бывал, но старательно хранит память о всех вехах космонавтики. В значках. Тут и легендарный полет Юрия Гагарина, и менее известные запуски. Твердо стоя на земле, Алексей уверен, что мы не одни во Вселенной. Последние десятилетия он ищет следы внеземных цивилизаций. Охотничий сезон на НЛО обычно открывается летом. Уфологи ищут добычу по всему региону, но чаще всего устраивают походы в так называемые аномальные зоны. Например, в пермскую Молёбку, в челябинскую Павду или в Оленьи ручьи. Результаты этих экспедиций и даже вещественные доказательства визитов инопланетян Алексей тоже собирается выставить в музее Космоса. В будущем он планирует рассказывать гостям о всех открытиях — научных или около того, — и давать полезные советы. Вот, к примеру, памятка на случай контакта. Чтобы звезды и их возможные обитатели стали ближе екатеринбуржцам, Алексей ищет спонсоров и единомышленников. Ведь во всем, что касается Космоса, есть командная работа.