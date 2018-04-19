Чиновники решили, каким будет Екатеринбург в 2030 году

В какую сторону меняться, определит новый стратегический план

Известно, что стремиться столица Урала будет к международной известности. Получить ее город сможет благодаря своему уникальному расположению — на границе Европы и Азии. Впрочем, развивать чиновники планируют не только туризм, но и транспортную доступность. За Екатеринбургом должна появиться новая железнодорожная станция. Меняться будут и городские перевозки. В планах к 2030-ому году сделать почти весь общественный транспорт электрическим. Причем, замены ждут не только автобусы — устаревшие троллейбусы и трамваи должны уступить дорогу новым моделям. Добиться всего этого поможет интеллектуальный центр. Он появится на ВИЗе и будет подобием силиконовой долины.

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