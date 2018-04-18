«Загорелась крыша»: пожар на заводе имени Калинина

По слухам, в одном из цехов загорелась крыша, но на самом ЗИКе это не подтверждают. На этот раз помощь пожарных со стороны предприятию не потребовалась. Возгорание потушили своими силами. На работе машиностроительного завода ЧП не отразилось. Напомню, это не единственная проблема с крышей, случившаяся на ЗИКе. Полтора года назад в одном из цехов обрушилась свежеотремонтированная кровля. Четверо работников погибли, еще 14 получили травмы. Будут ли приняты какие-то меры после нового происшествия, на заводе не сообщает