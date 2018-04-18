Ветеранам устроили медосмотр перед Днем Победы

Перед врачом ветераны молодятся изо всех сил. Стараются убедить медиков, что им всё нипочем. Ведь на кону — участие в параде Победы. Чтобы попасть в «коробку» героев, воинам на пенсии нужно пройти тщательный осмотр. Буквально с головы до ног. Открыть Парад 9 мая стремятся четыре десятка ветеранов. Самому младшему — девяносто один год, старший же разменял второй век. Их здоровье проверяют невролог, хирург и терапевт. Впрочем, фронтовики и без вердикта врачей готовы к труду и обороне. Впрочем, волнуются ветераны напрасно — почти все получили одобрение комиссии. Для того, чтобы проехать в праздничных УАЗах, богатырское здоровье не требуется. Тех же, кто приболел, к Дню победы медики обещают поставить на ноги. Так успеть подготовиться к параду надеется и самый старший участник — Александру Ивановичу сто один год. Войну он прошел вместе с женой — и с тех пор с ней не расстается. Правда, на этом параде его супруга пойдет в составе Бессмертного полка. Совершив круг почета по площади, фронтовики и труженики тыла будут смотреть Парад в первых рядах. В этом году на трибунах будут и «дети гетто» — те, кто выжил в концлагерях. С медосмотра ветераны уезжают с улыбкой. Впереди у них приятные хлопоты: нужно приготовить парадную форму к празднику.