Вакансия мечты: студентам предложили устроиться на работу

За работой мечты здесь выстроилась целая очередь. Тысячи выпускников и старшекурсников собрались на площадке Ельцин-центра, чтобы подыскать подходящую вакансию. Максим уже пробовал устроиться на работу, но признается, сейчас все как в первый раз. Вакансий на этой ярмарке сотни. На любой вкус и цвет. Так что получить работу может каждый — нужно лишь понравиться работодателю. На это у соискателей есть лишь пара минут — собеседования проходят в формате быстрых свиданий. Дарье, кажется, справиться с этим удалось. Помогла специализация. Впрочем, на ярмарке можно не только найти работу, но и проверить уровень английского, научиться грамотным переговорам, тайм-менеджменту и даже скетчноутингу — то есть визуализации мышления. Отбирают студентов четыре десятка работодателей. Предпочтение отдают выпускникам. Полезные свидания для студентов устроили вузы. Им важно, чтобы выпускники могли быстро найти работу. Ведь от этого зависит престиж высших школ. Чего хотят студенты, наглядно видно на ярмарке. Очереди первым делом выстраивались к стендам компаний с мировым именем. Впрочем, выпускники признались — бренд не главное, лишь бы работа была по специальности.