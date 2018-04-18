Центр по продаже билетов на Чемпионат мира по футболу открылся в Екатеринбурге

Пока в центре лишь отвечают на технические вопросы, касающиеся покупки билетов. Сейчас в центре билетирования можно получить информацию о предстоящих матчах и забронировать место на стадионе. Для тех, кто не хочет приезжать в пункт, работает онлайн сервис — на официальном сайте ФИФА. Приобрести же билет на Мундиаль здесь можно будет лишь с первого мая. И хотя больше двух с половиной миллионов билетов пока свободны, организаторы советуют болельщикам поторопиться. Желающих воочию увидеть событие десятилетия очень много, проходок на всех может не хватить. Кроме самих билетов, зрители получат и паспорт болельщика. По нему можно не только попасть на стадион, но и бесплатно проехать до городов, принимающих матчи. Он же гарантирует бесплатный проезд на общественном транспорте в дни игры.