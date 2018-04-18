Свердловские активисты устроили пикет на международном форуме по проблемам ВИЧ

Буквы на футболках активистов в зале, пожалуй, привлекают больше внимания, чем громкие слова спикеров. 11 человек из 7 городов России, включая Екатеринбург, выстроились во фразу «Стоп, перебои!» Что это означает, участникам понятно. Проблема с поставкой лекарств для ВИЧ-инфицированных — одна из самых наболевших. Перебои начались в прошлом году — когда как закупки и распределение препаратов для ВИЧ-инфицированных стали проводить централизованно. С тех пор регионы жалуются, что поставки жизненно необходимых лекарств запаздывают, их часто не хватает, кроме того, вместо оригинальных препаратов порой приходят аналоги. Как решить проблему – один из главных вопросов форума. Впрочем, их довольно много. Ребром на конференции встал и вопрос борьбы с ВИЧ-диссидентами – теми, кто отрицает само существование вируса иммунодефицита. Из-за их пропаганды люди продолжают отказываться от лечения, что нередко приводит к смерти. Так, недавно в Иркутске из-за сомнительных убеждений скончалась мать троих детей. Женщина 7 лет состояла на учете у врачей, но под влиянием движения неверующих перестала принимать препараты. Еще одна женщина не давала лечить не только себя, но и 5-месячную ВИЧ-инфицированную дочку. Малышка умерла. Чтобы спасти больных, Минздрав разработал законопроект, запрещающий распространять призывы к отказу от диагностики и лечения ВИЧ. Тех, кто это делает, хотят штрафовать. Но похоже наказание диссидентов не пугает. Но инфицированные и те, кто их поддерживает, надеются, что подобная инициатива все же остановит движение ВИЧ-диссидентов. Если законопроект примут, за отрицание вирусной угрозы и продвижение этой идеи в массы им грозит до 50 тысяч рублей штрафа.