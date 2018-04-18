Сантехник из Первоуральска показывает фокусы в детском саду

К рабочему месту Константину приходится пробираться через толпу восторженных поклонников. Сантехника садика детишки называют не иначе как «Дядя фокус». В его саквояже рядом с ключами и гайками — шарики и мячики. Правда, прежде чем развлекать малышей, слесарь колдует над трубами. Ловкость рук — и никакого мошенничества. Когда с коммуналкой в здании полный порядок, из слесаря Константин превращается в волшебника — показывает ребятишкам фокусы. Яркий комбинезон мужчина сшил специально — чтобы и трубы чинить было удобно, и воспитанников развлекать. Раньше дядя Фокус работал педагогом, поэтому знает, как привлечь детское внимание. Дети от человека-праздника в восторге. Чудеса, которые каждый день показывает дядя Костя, малыши еще долго обсуждают. Некоторые пытаются это повторить. А есть среди ребят и весьма способные ученики. До мастерства настоящего фокусника воспитанникам пока далеко. Но они ведь только учатся. Константин надеется, что его приемы возьмут на вооружение и коллеги из других садиков. Пока в репертуаре детсадовского аниматора 8 фокусов. Но Константин не останавливается на достигнутом — сейчас он осваивает жонглирование.