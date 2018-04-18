Первая репетиция парада Победы в центре города пройдет в пятницу

Вечером движение в районе главной площади ограничат

Все рода войск будут учиться ходить строем. Пока же они оттачивают шаг на своем плацу. Курсантам суворовского училища, которым ежегодно выпадает честь открывать смотр, ритм задают барабанщики. В преддверии дня победы чеканить шаг и отбивать ритм суворовцам приходится каждый день. В первой шеренге идут самые юные курсанты, им всего 13 лет. Они будут впервые участвовать в Параде. Право пройти по площади получают только самые лучшие: отличники учебы, победители конкурсов, олимпиад и спортивных соревнований. Кроме того, они должны обладать еще и чувством ритма. В помощь шагающим — музыкальное сопровождение. Участие роты юных барабанщиков в шествии стало уже традицией. Будущие военные ежегодно открывают Парад 9 мая — с момента основания училища.

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