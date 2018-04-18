Первая репетиция парада Победы в центре города пройдет в пятницу

Все рода войск будут учиться ходить строем. Пока же они оттачивают шаг на своем плацу. Курсантам суворовского училища, которым ежегодно выпадает честь открывать смотр, ритм задают барабанщики. В преддверии дня победы чеканить шаг и отбивать ритм суворовцам приходится каждый день. В первой шеренге идут самые юные курсанты, им всего 13 лет. Они будут впервые участвовать в Параде. Право пройти по площади получают только самые лучшие: отличники учебы, победители конкурсов, олимпиад и спортивных соревнований. Кроме того, они должны обладать еще и чувством ритма. В помощь шагающим — музыкальное сопровождение. Участие роты юных барабанщиков в шествии стало уже традицией. Будущие военные ежегодно открывают Парад 9 мая — с момента основания училища.