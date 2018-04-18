Городской субботник в Екатеринбурге пройдет в два этапа

Первая часть пройдет в эти выходные

Весна в этом году затянулась. Напомню, синоптики прогнозировали, что снег в городе сойдет уже к 20-му апреля. Но пока прогнозы сбылись не полностью. Из-за неблагоприятной погоды общегородской субботник решили разбить на две части. Первым делом расчистят территории, где уже полностью растаял снег и высохла почва. Наводить порядок там будут 21 апреля. Вторая очередь уборок назначена на следующую субботу — 28 число. К этой дате снег должен исчезнуть во всем городе. Решать, в какой именно день выходить на субботник будут на местах — руководители предприятий.

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