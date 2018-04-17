Водитель-рецидивист: на Компрессорном пьяный мужчина влетел в опору моста

Рулевой совсем недавно вышел из тюрьмы, где отсидел два года за подобное ДТП

Светиться виновник аварии объяснимо не хочет. Медики нашли в его крови алкоголь. Перегаром пахло и в салоне разбитого авто, под сиденьями валялись пустые бутылки от пива. Помимо водителя в салоне находились два пассажира. Молодой человек погиб на месте, девушку госпитализировали с тяжелыми травмами. Интересно, что стаж водителя 7 лет, 2 года из которых — по информации ГИБДД — он провел за решеткой. Похоже, теперь ему придется туда вернуться — за смертельное ДТП пьяному водителю грозит до семи лет лишения свободы.

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Водитель-рецидивист: на Компрессорном пьяный мужчина влетел в опору моста