Водитель-рецидивист: на Компрессорном пьяный мужчина влетел в опору моста

Светиться виновник аварии объяснимо не хочет. Медики нашли в его крови алкоголь. Перегаром пахло и в салоне разбитого авто, под сиденьями валялись пустые бутылки от пива. Помимо водителя в салоне находились два пассажира. Молодой человек погиб на месте, девушку госпитализировали с тяжелыми травмами. Интересно, что стаж водителя 7 лет, 2 года из которых — по информации ГИБДД — он провел за решеткой. Похоже, теперь ему придется туда вернуться — за смертельное ДТП пьяному водителю грозит до семи лет лишения свободы.