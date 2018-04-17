В Верхней Пышме создали точную копию танка Т-35

В свет железная громадина выходит в полной тишине — от такого величия у присутствующих захватывает дух. Десятиметровый танк Т-35, новосел музея военной техники, впервые выезжает на полигон. Этот танк — новодел, точная копия советских Т-35, последний из которых сейчас хранится в подмосковной Кубинке. 50-тонную громадину в свое время прозвали сухопутным броненосцем. По задумке, она одним своим видом должны была приводить в ужас противников. В 34-ом году прошлого века это был настоящий прорыв в гонке вооружений. Со своими тремя башнями гусеничная «крепость» крушила не только препятствия, но и неприятельские войска. Внутри был целый оружейный арсенал — пушки и пулеметы. Чтобы воскресить историю, танк реставраторы создавали с нуля — по архивным чертежам и по кадрам военной хроники. Броню и детали отлили здесь же, в Верхней Пышме, гусеницы заказали на сухоложском заводе. Сложнее всего было сдвинуть гиганта с места — найти подходящий двигатель. Теперь машина движется хоть и небыстро, но уверенно. Сегодня ей управлял лишь один танкист, хотя раньше внутри находились 11 человек. Рулевой, проводивший тест-драйв, признался — пришлось попотеть. Для броненосца и экипажа эта прогулка — лишь репетиция. Главная проверка впереди — смотр военной техники девятого мая.