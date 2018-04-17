В Оперном театре готова премьера оперы «Греческие пассионы»

Евангельские страсти разыгрались на екатеринбургской сцене. Здесь репетируют легендарные «Греческие пассионы». Премьера оперы чешского композитора Богуслава Мартину уже готова — осталось внести последние штрихи. Этой премьеры в Екатеринбурге, как и во всей стране, ждали целый год. Оперу, созданную еще в 50-е годы, в России решились поставить впервые. Британский режиссер и уральский игумен перевели либретто с английского на русский. Но это, пожалуй, единственное существенное отличие от классической постановки. От сценария режиссеры решили не уходить, акцент сделали на правдивость и эмоциональность. В основе сюжета роман греческого писателя Никоса Казандзакиса «Христа распинают вновь». Его главный герой – пастух Манолиос, которому досталась роль Христа в пасхальной мистерии. Ее разыграли в греческой деревне, куда, спасаясь от турков, приходят беженцы. Местный поп требует прогнать незваных гостей. Манолиос вступается за них, но получает обвинения в Ереси и погибает от рук разъяренной толпы. Такую судьбу играть крайне сложно, признается исполнитель главной роли. Мурашки идут не только от сюжета, но и от музыки. Ведь стиль Богуслава Мартину отличается особой динамикой. Однако постановщики хотели не просто вызывать у зрителей эмоции, но и погрузить их в атмосферу вековой давности. Увидеть все это горожане смогут совсем скоро. Премьера оперы состоится уже в этот четверг.