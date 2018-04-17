Свердловские врачи перенимают опыт реанимации новорождённых

В темпе вальса здесь работает вся реанимационная бригада. Ведь на то, чтобы вернуть ребенка к нормальной жизни у врачей есть не больше трех минут. Оттачивать хирургические «па» врачам приходится на кукле. Мастер-класс дают коллеги из Санкт-Петербурга. Им есть что показать — уровень младенческой смертности в северной столице ниже чем в Екатеринбурге. Повышать квалификацию медики должны ежегодно, ведь стандарты реанимации постоянно совершенствуются. Тренинг врачи проходят вместе с медсестрами. Питерские коллеги словно хореографы ставят каждое движение. Здесь, как и в танце, важна командная работа. Медики оттачивают синхронность и слаженность действий, чтобы в ответственный момент все прошло как по нотам. Но мало только научиться мастерству, нужно еще и передать опыт всему отделению. Вот и сейчас, надеются медики, знания помогут выйти на новый уровень. Нам уже есть чем похвастаться — за последние двадцать лет уровень младенческой смертности в области удалось снизить в четыре раза. И это во многом заслуга реаниматологов.