Прокуратура проверяет школу № 85, где отравились семь человек

Подозрение сразу же пало на местную столовую, которую обслуживает комбинат питания «Золушка». Он уже фигурировал в делах об отравлении екатеринбуржских учащихся. В 85 школе санитарные врачи взяли пробы пищи и запросили медицинские карты заболевших. Сейчас заведение закрыто, на пищеблоке проходит дезинфекция. Прокуратура проверяет работу комбината.