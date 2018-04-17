Подозрение сразу же пало на местную столовую, которую обслуживает комбинат питания «Золушка». Он уже фигурировал в делах об отравлении екатеринбуржских учащихся. В 85 школе санитарные врачи взяли пробы пищи и запросили медицинские карты заболевших. Сейчас заведение закрыто, на пищеблоке проходит дезинфекция. Прокуратура проверяет работу комбината.
Прокуратура проверяет школу № 85, где отравились семь человек
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