Пробки у кладбищ: екатеринбуржцы отмечают Радоницу

Центр города будто вымер — все пробки на окраинах. Екатеринбуржцы с раннего утра устремились на кладбища, чтобы вспомнить близких. Сделать это сам бог велел — ведь сегодня родительский день. Что одним — Радоница, другим — золотой день. Продавцы искусственных цветов, торгуя венками у погостов, делают многомесячную выручку. Ведь на кладбища идут даже неверующие. Игорь — атеист, но, тем не менее, раз в год исправно следует христианской традиции. Наводит порядок на могилах шурина, тёщи и жены. Чтобы вспомнить усопших, многие горожане отпросились с работы или вязли отгул. Такие поминки многие считают святой обязанностью. Поэтому на погостах непривычно шумно. Люди прибирают могилы, устраивают у них застолья. Есть те, кто приходит со спиртным. Однако церковь такой подход не приветствует — кладбище не место для пикников. Радоницу нужно отмечать скромно и с почтением к тем, кого уже нет рядом. Впрочем, подчеркивают священнослужители, вспоминать близких нужно не только сегодня. Родительских дней в православном календаре несколько, а дней в году — еще больше.