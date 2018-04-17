Приоритет автобусам: в Екатеринбурге проверяют городской транспорт

В деле подготовки к Мундиалю мелочей не бывает. Крошки, семечки или использованные билеты — транспортный инспектор замечает даже самые незначительные недочеты. Ведь для многих гостей в июне Екатеринбург начнется именно с маршруток. Ревизоры проверяют, принимают ли кондукторы карты, соблюдают ли водители график движения. Поводом для проверок становятся и жалобы пассажиров. Все нарушения инспекторы старательно фиксируют — и передают список в администрацию города. Особо проштрафившихся перевозчиков могут даже лишить лицензии! Поэтому транспортники стараются ездить и возить горожан по правилам. Общественному транспорту города сейчас уделяется особое внимание. Подготовка к чемпионату мира по футболу вышла на финишную прямую. Транспортную сеть ждут большие изменения — особенно в дни матчей. Улицы в окрестностях центрального стадиона будут перекрыты, поэтому автобусы и трамваи поедут по новым маршрутам. Впрочем, зрители смогут добраться до арены на бесплатных шаттлах. В дни чемпионата общественному транспорту дадут зеленый свет. В центре нарисуют дополнительные выделенные полосы — чтобы пассажиры смогли ездить по городу без пробок.