«Урал» разгромил «Спартак» в матче на новой Екатеринбург-Арене

От ворот поворот получают безбилетники. Парковка на площади 1905 года открыта лишь для тех, кто идет на футбол. Дальше — только пешком. Но прогулке до стадиона болельщики рады. Таких ярких красок на улицах Екатеринбурга давно не было. Оранжевой волной идут болельщики Урала. Красно-белая символика — у фанатов московского Спартака. Тридцатитысячной армией управляют волонтеры. Чтобы на входе не было пробок, обновленная Екатеринбург-арена открыла для гостей все двери. Для москвичей — отдельных вход, что лестно. Говорят, уральская столица уже покорила их гостеприимством — и умеренными ценами. За порядком на самой арене следят сотни полицейских. Но фанаты Спартака — обычно вспыльчивые — на сей раз отличились разве что уверенностью в исходе матча. Этот матч называют историческим не только из-за соперников — действующих Чемпиона России. Именно в воскресенье обновленную арену открыли официально. И понеслось. Спустя полчаса Урал запивает в ворота Спартака первый гол, а во втором тайме — закрепляет успех. Во время игры у соперников нашли точки соприкосновения. Лбами. В битве за мяч серьезно пострадали игроки обеих команд. А вот фанатов тянуло друг другу по другому поводу. Даже несмотря на счет не в их пользу, фанаты красно-белых легко заглушали голоса хозяев. Спортивные психологи объясняют, на стороне Спартака десятилетия практики. Уральские же болельщики лишь учатся массовой поддержке. Но мощная поддержка москвичей не спасла. Со счетом 2-1 победу одержали хозяева. Немудрено, что стадион гости покидали молча. Впечатление от игры спасла организация матча. Следующую игру Екатеринбург-арена примет в начале мая — на поле выйдет пермский Амкар. А дальше стадион ждет главное испытание десятилетия — чемпионат мира.