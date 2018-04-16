Спасатели МЧС проверяют бани и дачные дома

Еще снег не сошел, но для спасателей началась горячая пора. Они обходят сады и напоминают дачникам правила пожарной безопасности. На участке Владимира загореться может все, что угодно. Но, в случае чего, мужчина сможет дать отпор стихии. Правда, угроза возгорания существует круглый год, уверяют спасатели. Только в этом году в садах произошло уже 8 десятков пожаров, в которых погибло 12 человек. Одни начались из-за непотушенной сигареты, другие из-за неисправности печей и газового оборудования. Баня тоже горячая точка. Но Вячеслав знает, как избежать беды. Пожарные стараются объезжать сады каждую неделю — чтобы запомнить дорогу. По тревоге они должны добраться до очага за считанные минуты. Но из-за узких проездов сделать это получается не всегда. Подобные ситуации возникают из-за того, что люди расширяют владения. Чтобы решить проблему, приходится идти на крайние меры. Время поджимает — вскоре на Урале установится сухая и теплая погода. Впрочем, инспекторы говорят, что с каждым годом замечаний садоводам делают все меньше. Пожароопасный сезон в области продержится до октября. Все это время спасатели советуют не терять бдительности. Ведь от соблюдения правил зависит не только сохранность имущества, но и жизни людей.