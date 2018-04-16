Спасатели МЧС проверяют бани и дачные дома

Свердловские спасатели официально объявили пожароопасный сезон

Еще снег не сошел, но для спасателей началась горячая пора. Они обходят сады и напоминают дачникам правила пожарной безопасности. На участке Владимира загореться может все, что угодно. Но, в случае чего, мужчина сможет дать отпор стихии. Правда, угроза возгорания существует круглый год, уверяют спасатели. Только в этом году в садах произошло уже 8 десятков пожаров, в которых погибло 12 человек. Одни начались из-за непотушенной сигареты, другие из-за неисправности печей и газового оборудования. Баня тоже горячая точка. Но Вячеслав знает, как избежать беды. Пожарные стараются объезжать сады каждую неделю — чтобы запомнить дорогу. По тревоге они должны добраться до очага за считанные минуты. Но из-за узких проездов сделать это получается не всегда. Подобные ситуации возникают из-за того, что люди расширяют владения. Чтобы решить проблему, приходится идти на крайние меры. Время поджимает — вскоре на Урале установится сухая и теплая погода. Впрочем, инспекторы говорят, что с каждым годом замечаний садоводам делают все меньше. Пожароопасный сезон в области продержится до октября. Все это время спасатели советуют не терять бдительности. Ведь от соблюдения правил зависит не только сохранность имущества, но и жизни людей.

Также в разделе Общество

В Екатеринбурге подведены первые итоги проверок торговых центров
03.04.2018
В Екатеринбурге подведены первые итоги проверок торговых центров
Лжеспасатели убеждают купить пожарную сигнализацию за 20 тысяч рублей
10.04.2018
Лжеспасатели убеждают купить пожарную сигнализацию за 20 тысяч рублей
Прокуратура проверяет детский дом, который обвинили в торговле детьми
05.04.2018
Прокуратура проверяет детский дом, который обвинили в торговле детьми
Службу опеки Орджоникидзевского района обвинили в торговле детьми
04.04.2018
Службу опеки Орджоникидзевского района обвинили в торговле детьми
понедельник 16 Апреля 2018
Спасатели МЧС проверяют бани и дачные дома