Проверка грамотности: 2000 горожан написали Тотальный диктант

Такой сознательности позавидует любой педагог. В выходной день на площадках, где проходит тотальный диктант, нет свободных мест. Горожане по собственной воле проверяют, насколько они грамотны и что помнят из курса русского языка. Тексты для участников подготовила казанская писательница Гузель Яхина. Варианта три: Утро, День и Вечер. Уральцам достался День. Читать его диктаторы — так называют тех, кто проводит диктант — готовятся буквально на ходу: рассказы рассылаются лишь за несколько часов до старта. Звёздные чтецы переживают за пишущих и стараются помочь, выделяя голосом знаки препинания. На «пятерку» можно оценить и организацию диктанта. Его впервые смогли написать люди с ограниченными возможностями здоровья — глухие и слепые горожане. Это стало возможно благодаря помощи городского партнера Тотального диктанта — Фонда святой Екатерины. Когда в диктанте была поставлена точка, участники начали делится впечатлениями. Говорят, текст оказался весьма непредсказуемым — поэтому и результат предсказать сложно. На проверку более двух тысяч работ понадобится около трех дней. Ведь желающих оценить свою грамотность в разы больше, чем филологов, которые выискивают у них ошибки. Претендовать на пятерку могут только те, кто написал диктант вообще без ошибок или с одной пунктуационной. Таких счастливчиков наберется не больше четырех десятков. Как рассказали знатоки, почти всех отличников подвело слово «не спеша», которое большинство написало слитно, хотя по тексту это не так. Зато прилагательное «сомнамбулический», которому прочили статус главной проблемы, участников врасплох не застало.