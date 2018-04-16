Квартира на Химмаше взорвалась из-за неправильно установленной плиты

Окна в квартире на пятом этаже выбило вместе с рамами — такой силы был взрыв. Он прозвучал в доме на Бородина, 4 в обед — там вспыхнула кухня. Правда, сейчас она больше напоминает ванную — стены и потолок пожарные проливают, стоя по колено в воде. Благо в квартире во время ЧП никого не было, а вот соседям пришлось экстренно эвакуироваться. Светлана — живет напротив, она бросилась в горящий подъезд, чтобы вызволить своих детей. Жительница сгоревшей квартиры на место приехала уже после ликвидации пожара. Глядя на то, что осталось от однушки — она не может сдержать слёз. Женщина арендовала эту квартиру и, похоже, сразу поняла, из-за чего случился взрыв. Новую газовую плиту в квартире установили только вчера вечером. Сожитель женщины решил, что справится с этим сам — без газовиков. Но, похоже, сильно переоценил свои способности. Взрыв повредил и стояк, из-за чего соседей до самого первого этажа затопило кипятком. В самой квартире без окон и дверей сейчас даже находиться опасно — стены держатся на честном слове. От мебели и личных вещей ничего не осталось. Обгоревшую технику спасатели выбрасывали прямо из окон. На кухне оставили только плиту. Похоже, она в расследовании ЧП будет главным вещдоком.