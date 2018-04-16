Екатеринбургские артисты привезли из Москвы сразу четыре «Золотые маски»

Триумфаторов дома встречают как положено: с цветами и оркестром. Из 18 «золотых масок» наши театры взяли 4. Половина — у артистов оперы и балета за спектакль «Пассажирка». Жюри престижной премии признало лучшими игру исполнительницы главной роли и работу дирижёра. Но победителями себя чувствует вся труппа. Для солистки екатеринбуржской оперы Надежды Бабинцевой эта номинация была четвертой. Её имя в шортлисте стояло рядом со всемирно известной Анной Нетребко. Но «Пассажирка» оказалась впереди России всей. Дирижёр Оливер фон ДохнАньи признаётся — пусть подобные премии в какой-то степени лотерея, но за каждой наградой стоит огромная работа. Еще одну маску в родной город привез Театр Музкомедии. В его коллекции уже 18 таких премий, но эта — во многом особенная. Впрочем, в Екатеринбурге оценили не только классику. «Маска» досталась и театру современного танца. Постановка Татьяны Багановой «Имаго-ловушка» номинировалась в прошлом году, но признание жюри получила только в этом театральном сезоне. Впрочем, зрители спектакли-победители оценили и полюбили уже давно. И это главная награда для артистов.