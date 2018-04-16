Чиновники проверили качество дорог в Екатеринбурге

По мосту на Токарей водители ездят, скрипя зубами и машиной. Швы, которые отремонтировали в прошлом году, весной вновь разошлись — и стали серьезным испытанием для автомобилей. Но долго мучиться не придется, обещают благоустроители — они обязали дорожников спрятать швы до середины мая. Вместе с общественниками чиновники объезжают участки, на которые еще действует гарантия и фиксируют недочеты. Впереди полсотни объектов — и уже на первых проверяющие замечают брак. Например, эта яма на Посадской может привести к серьезным авариям. Но, как оказалось, дорожники здесь не при чем. Яма образовалась из-за коммунальной аварии, поэтому восстанавливать асфальт обяжут сетевиков. И это, пожалуй, один из самых серьезных недочетов, которые сегодня заметили ревизоры. Колеи и разрушения они не нашли. Лишь наткнулись на незначительные трещины. Устранить недочеты подрядчики обязаны за июнь. Дальше начнется новый сезон дорожного строительства. В планах — отремонтировать 860 тысяч квадратных метров дорог. Но если с проезжей частью все понятно, то что делать с тротуарами и газонами, благоустроители не знают. Вопрос борьбы с так называемыми гряземесами, которые паркуются не по правилам, сейчас стоит столь же остро, что и проблема плохих дорог. Наказать за это нарушителей нельзя — штрафы для паркующихся на газонах постоянно отменяет суд. Впрочем, областные власти постараются вернуть санкции. Ведь от этого зависит и состояние дорог Екатеринбурга.