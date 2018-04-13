Юрий Дёмин: чем запомнились 13 лет его руководства ГИБДД?

За это время полицейский заработал весьма противоречивую характеристику

Этот документ, едва появившись, уже стал настоящей сенсацией. Подпись министра МВД стоит под приказом об увольнении, казалось, вечного главы областной ГИБДД Юрия Демина. Ведомство он возглавлял тринадцать лет — но ушел в итоге внезапно. Причиной скоропалительной отставки называют скандал с его заместителем — Александром Юнусову, которого недавно задержали за пьяную езду. За поруганную честь мундира, видимо, пришлось ответить и нарушителю, и начальству. Впрочем, скандалов, в которых так или иначе упоминалось имя Демина, за 13 лет было немало. Так, в 2009 его даже задерживали коллеги. Это случилось после ссоры с журналистом. Пострадавший утверждал, что главный автоинспектор ударил его и сломал фотоаппарат. Демина обвиняли в превышении служебных полномочий. Ему грозило до десяти лет за решеткой, но обошлось — следствию не хватило доказательств. С тех пор в обществе сложилось мнение, что Юрий Демин «всегда прав». Случай, когда он лично оштрафовал водителя скорой, ждавшего во дворе пациента, инспектору тоже сошел с рук. Впрочем, на страже закона Юрий Демин тоже стоял. Из-за его принципиальности фактически разорился торговый центр Комсомол — глава ГИБДД заблокировал все подъезды к нему из-за нарушений. А паркоматы, установленные мэрией на улицах города, стоят без дела. Инспекция отказалась предоставлять городским властям данные о водителях, поэтому оштрафовать их нельзя. Незаконными ведомство признало и выделенные для общественного транспорта полосы. Теперь, после отставки Демина, автомобилисты области разделились на два лагеря — одни прощаются с ним без сожаления, другие наоборот. По словам правозащитников, Юрий Демин вывел местную автоинспекцию на новый уровень. Как отреагировал на увольнение сам Демин, не известно — он в отпуске. Да и конец ли это его картеры — большой вопрос. Ходят слухи, что ему уже греют другие завидное кресло.

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