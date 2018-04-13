Врачи ОДКБ прооперировали новорожденного весом 530 граммов

Шансов выжить у мальчика с экстремальным весом в 530 граммов было очень мало. Его пищевод не был соединен с желудком. Питаться ребенок не мог, и ему требовалась срочная операция. За такую кроху врачи взялись впервые. Его оперировали прямо в реанимации для недоношенных детей. Работать пришлось через маленькие разрезы — с точностью до миллиметра. Порок удалось скорректировать — и теперь малыш будет жить.