В Первоуральске суд наказал коллекторов, которые парализовали работу поликлиники

Настойчивые звонки обошлись взыскателям в полсотни тысяч рублей. Это не счет, а штраф. Напомню, осенью 2017-го года горожане несколько дней не могли дозвониться до регистратуры больницы. Номер постоянно был занят. Оказалось, что линии парализовали коллекторы, которые дозванивались по рабочему телефону до сотрудника, просрочившего выплату кредита. Настырных взыскателей оштрафовали за нарушения правил работы коллекторских агентств.