Уральский путешественник отправляется в экспедицию на собачей упряжке

Уместиться в одной машине вдесятером, да еще и с нартами — задача непростая. Но надо привыкать жить бок о бок — людям и хаскам предстоит преодолеть 800 километров. Собачьи силы вместо лошадиных решил использовать известный автопутешественник Андрей Меньшиков. На сей раз он оправляется на ямальский Север. На машине рекордсмен книги Гиннеса доберется только до мыса Челюскин. Дальше пересядет на собачью упряжку, которой будет править Виктория. Перед дальней дорогой каюр всю зиму тренировала подопечных — маламутов, хасок и якутских лаек — в свердловских лесах. Это будет не столько путешествие, сколько поездка в гости. По дороге участники северной экспедиции планируют заезжать в школы-интернаты, чтобы порадовать местных ребятишек. Детям передадут подарки и письма от маленьких екатеринбуржцев. 10-летний Максим тоже приготовил открытку. Свердловские же дети обратную связь уже получили. Путешественник рассказал им и о бескрайних просторах Севера, и о белых медведях. Обещал поделиться новыми впечатлениями, когда вернется из путешествия.