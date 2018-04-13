У родителей пытаются забрать двоих детей из-за синяков

Теперь услышав стук в дверь, Наталья притворяется, что дома никого нет. Уже неделю сюда пытаются попасть полицейские — чтобы забрать детей. Так, по крайней мере, они сказали маме. В избиении детей родителей заподозрили после того, как медсестра садика обнаружила на теле одного из малышей синяки. Но супруги уверяют, кровоподтеки могли появиться, когда угодно – из-за своей гиперактивности брат с сестрой даже стоят на учете у невролога. Руку на них никто не поднимал. Ничего криминального в этой семье не замечали и соседи. Однако правоохранители продолжают стучаться в дверь Натальи. Говорят, обязаны проверить жалобу. На всякий случай, семья уже наняла адвоката. По его словам, если бы сотрудники полиции с порога заявили, что хотят лишь провести проверку, никакого конфликта бы не было. Поэтому теперь родители сами собираются жаловаться на правоохранителей. И параллельно выясняют происхождение синяков. Сына осмотрят судмедэксперты.