Россельхознадзор изъял опасную крупу из свердловских школ и больниц

Огромные запасы больничной кухни отправляются в печь. С ними каши не сваришь — решили в Россельхознадзоре. Инспекторы нашли в крупах столовых ОДКБ опасные для здоровья примеси. Опасные добавки обнаружили в ходе плановой проверки. Россельхознадзор изъял в госучреждениях два десятка проб гречки, пшенки, ячки и других круп. Больше половины проверку не прошли! У одних превышена влажность, другие оказались плохо обработаны. Причем, такими продуктами собирались кормить детей! Свою проверку в школьных столовых накануне проводил и общероссийский народный фронт — после случая массового отравления учеников. Но директора школ лишь разводят руками. Мол, сделать они ничего не могут — таковы правила закупок. Но такой крупой нельзя кормить не то что детей, даже животных — уверяют в Росслельхознадзхоре. Частицы металла могут серьезно повредить пищевод, а то и привести к атрофии слизистой желудка. Однако появление таких добавок в крупах все же неизбежно — металл попадает в товар при фасовке. Добросовестные производители очищают крупы магнитами, но — это дополнительные расходы. А значит и повышение стоимости товара. Поэтому на важном этапе часто экономят. И, похоже, пока не изменится законодательство, в столовых так и будут кормить кашей с металлическом привкусом.