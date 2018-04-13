Работа на опережение: сосудистые хирурги учатся предотвращать инсульты

Путь к сосудам мозга лежит почти через все тело. Через небольшой прокол в ноге по артерии хирурги пробираются к слабому звену в голове — чтобы поставить заставку и не допустить разрыва кровеносного канала. Выпячивание стенки сосуда, называемое аневризмой, — это бомба замедленного действия. Когда участок истончается и рвется, случается инсульт. Каждый пятый пациент из-за этого погибает мгновенно. При этом предсказать, когда случится катастрофа, никто не может. Чтобы катастрофа не случилась, сосудистые хирурги осваивают новый метод лечения — установку стента. Этот вид вмешательства широко распространен и давно применяется на крупных сосудах, например, на аорте. Теперь же укреплять стенки с помощью специальных трубочек научились и в мозгу. Поистине ювелирным опытом делятся врачи исследовательского центра из Новосибирска. Внутри сосуда устанавливается стент из высокотехнологичного сплава. Его цена превышает полмиллиона рублей, но для пациента операция бесплатна. После установки заплатки обескровленная аневризма постепенно уменьшается и исчезает. Большой плюс такой операции — ее безболезненность. Уже на следующий день пациенты могут вернуться домой, навсегда избавившись от угрозы разрыва аневризмы. Анжела Брик, Влад Колупаев, Главные новости Екатеринбурга.