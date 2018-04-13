Арматурой по голове: на главного редактора «Областной газеты» напали неизвестные

У Дмитрия Полянина сломано ребро, зафиксированы ушибы и сотрясение мозга. Неизвестные напали на Дмитрия Полянина во дворе его дома. Примечательно, что территория закрыта от посторонних. А значит, злоумышленники, скорее всего, перелезли через ограду. Пострадавший сейчас в больнице, к нему не пускают даже близких. Как он сообщил следователям, его били сзади арматурой — точно так же, как было описано в его скандальной статье о черных коммунальщиках. В союзе журналистов России, в который входит Полянин, заявили, что будут следить за ходом расследования. Подобных нападений на журналистов в Екатеринбурге не было.