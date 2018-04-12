Улетный день космонавтики: пенсионеров отправили в полет в аэротрубе

Это просто космос! В аэротрубе пенсионер Марат Кабасович чувствуют себя будто в ракете. Правда с инвалидностью полет дается нелегко – часть тела мужчина контролировать не может, поэтому его постоянно уводит в сторону. Но впечатления это нисколько не портит. Ничего подобного, признается Марат, он никогда не испытывал. В Космос сегодня отправились шесть самых смелых пенсионеров Ленинского района. В честь праздника соцработники решили исполнить мечту детства бабушек и дедушек. Возраст на пути к ней не помеха — считает самая старшая участница Нина Ивановна. 73-летняя пенсионерка сегодня пополнила свою копилку своих спортивных достижений. В воздух в день Космонавтики запускали не только горожан, но и ракеты. Так праздник отмечали на Плотинке. В историческом сквере собрались сотни горожан. Молодежь рисовала космос на асфальте, а старшее поколение вспоминало исторический полет. Его свидетели признаются, размах торжества 57-летней давности ни с чем не сравнить. Космос наш! — Доказывает и новая выставка в музее ИЗО. Там горожанам предложили посмотреть на галактику глазами космонавтов. Например, эту картину после полета нарисовал знаменитый Алексей Леонов. Помимо картин, горожане могли увидеть и частную коллекцию фарфора. Ее собрал бывший инструктор по подготовке космонавтов. В ней собраны как работы известных мастеров, так и редкие вещи, связанные с семьей Юрия Гагарина. Например, этот кофейный сервиз. День космонавтики на этом не закончится. Побывать в Космосе горожане смогут еще две недели. Выставка будет работать до 27 апреля.