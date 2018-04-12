Новая жертва догхантеров: в Первоуральске пудель погиб после прогулки

Пудель Зефир не смог пережить обычную прогулку. Пес внезапно заболел и умер. Несмотря на то, что собаку дрессировали не подбирать еду с земли, он съел отраву. Анализы показали: животное проглотило крысиный яд. Смертельные приманки этой весной погубили уже несколько собак. Хозяева животных уверенны — это спланированная акция догхантеров, которая уже добралась и до Екатеринбурга. Чтобы обезопасить собак, профессионалы советуют пройти специальный курс обучения. На нем животных учат ничего не подбирать с земли. Но даже с обученных питомцев кинологи советуют не спускать глаз во время прогулки. Если собака всё же съела что-то с земли, не стоит ждать проявления симптомов. Нужно сразу же оказать первую помощь и ехать к врачу. Яды действуют быстро и даже через час бывает лечить животное уже поздно. Чтобы питомец не стал жертвой догхантеров, кинологи советуют гулять в специально отведенных местах и не отпускать животное с поводка. Это сохранит и здоровье домашнего любимца, и душевный покой соседей.