Новая волна: в Екатеринбурге снова горят автомобили

Сон жителей Эльмаша тревожен который месяц. Во дворе периодически горят машины. Только на этой неделе огонь повредил три автомобиля, стоявших рядом. Еще пять вспыхнули в других районах. На Сортировке тоже считают убытки. Жители считают, что пожар у них случился из-за поджога — пред тем, как машины загорелись, Татьяна услышала подозрительный шум. Уже ходят слухи, что в городе появился серийные поджигатели. Так на Автовокзале, где тоже есть четырехколесные пострадавшие, очевидцы видели неизвестных, которые прятали лица. Подобные хулиганства для Екатеринбурга не редкость. Не прошло и полгода с тех пор, как суд вынес приговор пироману, забавы ради подпалившему несколько десятков машин. Однако полицейские не спешат с выводами. Есть ли у хулигана преемник, станет известно после комплекса проверок. Пока дознаватели придерживаются версии о возгорании из-за технических неисправностей. МЧС даже выпустило памятку для автовладельцев, советуя им помнить, что очаг чаще всего возникает под капотом, реже в салоне транспортного средства и что огонь распространяется очень быстро. Тем временем, следователи изучают все случаи возгораний машин. Пытаются установить точные причины пожара и проверяют версию о неизвестных в масках.