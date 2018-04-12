Начальника департамента животного мира обвинили в браконьерстве

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Прокуратура изучает видео с незаконной охотой в заповеднике

Скандал, к которому может быть причастен главный зоозащитник региона, разгорелся посте того, как в сети появилась подозрительная видеозапись. На ней человек, похожий на Кузнецова, снят в компании вооруженных охотников. Добычей компании стали два волка, причем подстрелили их в парке «Бажовские места», где это запрещено. Комментируя ролик, интернет-пользователи пишут, что этот случай мог быть не единственным. Сам Александр Кузнецов не отрицает, что недавно охотился на волков, но утверждает, что не нарушал никаких правил: мол, стрелял он не на территории парка, а в общедоступных угодьях — в рамках мероприятий по регулированию численности хищников. Так ли это — проверят надзорные органы.

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