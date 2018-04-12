Химмаш отстояли! Легендарный ДК в Екатеринбурге не будут сносить

Чиновники признали дом культуры знаковым для истории объектом и решили его сохранить. Теперь вместе с представителями Минстроя бизнесмены разработают план реконструкции. Чтобы отстоять любимый Дом культуры, жители Химмаша даже выходили на митинг. О грядущем сносе они узнали в конце января, когда собственники участка отказались продлевать договор аренды с работающими в ДК секциями. Оказалось, бизнесмены хотят построить на месте старого здания жилые высотки. Но планам сбыться не суждено. После того, как в ситуацию вмешалась администрация президента, активистам пришел ответ от свердловского министра культуры, в котором ДК пообещали сохранить. Общую победу на Химмаше отметят концертом.