Главу свердловской ГИБДД Юрия Дёмина отправили в отставку

По слухам, карьера главного автоинспектора закончилась после скандала с его подчиненным, которого не так давно поймали пьяным за рулём. В конце марта заместитель начальника областной ГИБДД устроил аварию на объездной дороге и попытался скрыться. Два часа патрульные машины пытались догнать нарушителя. После того, как Александра Юнусова все же поймали, он отказался проходить медосвидетельствование. Полковника уже уволили из органов. Вслед за ним в отставку отправится и его начальник — Юрий Демин. Правда, официально причина сформулирована так: «В связи с истечением срока действия трудового договора». Сейчас Демин находится в отпуске, приказ вступает в силу с сегодняшнего дня.