5-летняя девочка вошла в книгу рекордов России за умение приседать на одной ноге

Золотой кубок приводит юных гимнасток в восторг. Его обладательница Вероника скромно улыбается в сторонке. Награды она добилась в несколько присестов. Точнее — в 17. Этот элемент называется пистолетик — приседание на одну ногу. 5-летняя Вероника смогла так сесть и встать 17 раз, за что — с подачи папы — попала в книгу рекордов России. В итоге получилось семнадцать раз. Такого, как выяснилось, в стране еще никто не делал. Маленькой гимнастке, впрочем, приседать нетрудно — ей на тренировках и не такое делать приходится. Укреплять мышцы и сохранять равновесие в школе художественной гимнастики деток учат с ранних лет. Если Ника — мастер по пистолетикам, то Аня — спец по автомату. Школьница из Лесного тоже не промах — она прославилась на всю страну своим умением быстро собирать и разбирать Калашникова. С этой задачей девушка справляется за 21 секунду. Такие рекорды юные уральцы ставят все чаще. Таланты ищут составители книг рекордов и авторы всевозможных телепередач. Такая слава радует родителей и настораживает детских психологов. Ведь далеко не всем малышам по силам справиться с широкой популярностью. Поэтому родителям талантливых малышей во избежание травм советуют не давить на них. Даже рекорды должны ставиться в свое удовольствие.