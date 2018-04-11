Волонтеров учат успокаивать агрессивных футбольных фанатов

К фанатским страстям у Виктории — научный интерес. По полочкам, спортивный психолог раскладывает тех, кто будет поддерживать сборные на Чемпионате мира. Каждый вид болельщиков имеет свои названия. Активнее всех болеют «ультрас», опытные фанаты зовутся «кузьмичами», а самые опасные – «хулсами» — они часто устраивают драки. Типажи футбольных болельщиков психолог исследовала почти восемь лет — и даже выпустила первое в России учебное пособие. Такие особенности национального фанатства сейчас зубрят волонтеры. Ведь им предстоит следить за тем, чтобы буря страстей не накрыла болельщиков с головой. Специально к мундиалю они проходят курсы управления чужим гневом. Но если слов оказалось недостаточно и беда всё же случилась, на помощь придут волонтеры-медики. Для будущих врачей Чемпионат мира — настоящее боевое крещение. Сотня студентов Медакадемии и свердловского медицинского колледжа готовятся выйти на передовую — помогать специалистам в фанзоне и больницах. Они прошли не только профессиональный, но и языковой кастинг. Все добровольцы знают английский язык — ведь среди пострадавших могут быть и иностранцы. Впрочем, оказывать первую помощь должны уметь все волонтеры. Уже через неделю для них начнутся специальные медицинские курсы. Знания медицины и психологии добровольцам могут пригодиться уже в эти выходные. В воскресенье Екатеринбург вновь ждет наплыва болельщиков. На Екатеринбург арене «Урал» сразится с московским Спартаком.