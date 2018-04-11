В интернете появился трогательный флешмоб ко Дню космонавтики

Пользователи пытаются повторить улыбку Юрия Гагарина

Для того чтобы принять участие во флешмобе, нужно выложить коллаж из двух фотографий. На одной из них — вы, на другой – улыбающийся Юрий Гагарин. Но это не все. Организаторы предложили участникам в комментарии под снимком ответить на вопрос: Какими современными достижениями космонавтики вы гордитесь больше всего? Эта часть задания для пользователей оказалась самой сложной, большинство не смогло вспомнить заслуг нынешних космонавтов. Впрочем, восполнить пробелы россияне смогут уже завтра. 12 апреля на улицах крупных городов волонтеры будут рассказывать о последних новостях из космоса.

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