В Екатеринбурге планируют создать дополнительные места в яслях

Что ел ее Кирюша, Елена теперь узнаёт только вечером — когда забирает сына из садика. Это непривычно для обоих. Ведь мама с малышом не расставались с его рождения. Вынужденно. Устроить ребенка, которому еще нет 3 лет, в детскую группу и выйти на работу горожанка не могла. В обычном саду для самых маленьких мест нет, частный семье не по карману. Когда же очередь Кирилла, наконец, подошла, не у дел оказалась сама мама. Реальность такова, что редкая мама сейчас проводит в декрете все положенные ей по закону три года. Большинство стремится быстрее вернуться на работу, пристроив малышей в ясли. Вот только муниципальных групп для детей от полутора лет в городе очень мало. По подсчетам чиновников, из четырех желающих лишь для одного ребенка есть такие места. В основном, они достаются льготникам. Чтобы удовлетворить спрос, Екатеринбург собирается присоединиться к программе по созданию в садиках мест для детей раннего возраста. Она предполагает строительство новых зданий для яслей и открытие таких групп в имеющихся детсадах. Правда, сделать это будет непросто. К яслям предъявляются строгие требования: в группе должно быть не больше 20 малышей, особая мебель и своя ванная. Располагаться они могут только на первом этаже и обязаны иметь отдельный выход на улицу. Как соблюсти все правила, в мэрии уже придумали. Теперь очередь за высшими чинами. В Екатеринбурге ждут, когда появится федеральная программа обеспечения «двухлеток» местами в садиках. Местный проект уже разрабатывается.