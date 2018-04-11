Уральскую столицу накрыла новая волна ОРВИ

За последнюю неделю к врачам обратились около 13 тысяч горожан

По словам санитарных врачей, в этом сезоне подъем заболеваемости случился с опозданием. Год екатеринбуржцы начали безболезненно — без обещанной эпидемии гриппа, зато с наступлением настоящей весны расклеились. В основном, пациенты жалуются на высокую температуру и ломоту в мышцах, порой дело доходит до пневмонии. Несмотря на разгул инфекций, в целом, больных гриппом и ОРЗ нынче гораздо меньше, чем в прошлом году. Медики связывают это с успешной прививочной кампанией и возросшей ответственностью горожан.

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